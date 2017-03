Als Resterampe, Bad Bank und Schmuddelkind ist sie gescholten worden. Alles, was nicht mehr zum neuen grünen Image des Essener Energiekonzerns E.On passt, hat Vorstandschef Johannes Teyssen im vergangenen Jahr in das neue Unternehmen Uniper gepackt: die Kohle- und Gaskraftwerke, aber auch die Wasserkraft und den Stromhandel. Der Versorger hält nur noch 47 Prozent an Uniper und will sich mittelfristig ganz von seinen Uniper-Anteilen trennen.

Sparen und Anleger mit Dividende locken

Schäfer muss sparen: Beim Personal, im Einkauf, bei der Informationstechnik. Er will die Kosten im Konzern um 400 Millionen Euro auf 1,9 Milliarden Euro senken. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi soll allein beim Personal 100 Millionen Euro eingespart werden. Noch beschäftigt das Düsseldorfer Unternehmen rund 15.000 Mitarbeiter.

Zudem sollen Kraftwerke in den Niederlanden und in Schweden dicht gemacht werden. Außerdem verkauft Schäfer, was sich noch irgendwie losschlagen lässt. Bis Ende 2017, kündigte der Uniper-Chef an, wolle er Beteiligungen von mindestens zwei Milliarden Euro verkaufen. In der vergangenen Woche hat der Manager die klamme Konzernkasse mit dem milliardenschweren Verkauf einer Gasfeldbeteiligung in Sibirien aufgefüllt. Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV aus Wien übernimmt für 1,75 Milliarden Euro rund 25 Prozent an dem Gasfeld Juschno Russkoje. Die Gasförderung gehöre nicht mehr zum Uniper-Kerngeschäft, sagte Schäfer. Über die Mehrheitsbeteiligung am russischen Stromerzeuger Unipro bleibe der deutsche Energiekonzern aber im russischen Energiegeschäft aktiv. Durch den Verkauf der Beteiligung hat Schäfer sein Verkaufsziel schon fast erreicht.