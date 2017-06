ParisDer französische Energiekonzern Engie hat nach eigenen Angaben kein Interesse an einer Übernahme der RWE-Ökostromtochter Innogy. „Nein, und ich habe das bereits gesagt“, sagte Konzernchefin Isabelle Kocher am Freitag auf einer Pressekonferenz in Paris. Reuters hatte von Insidern erfahren, dass RWE eine Allianz mit Engie prüft.

Danach könnte RWE seine Beteiligung an Innogy an die Franzosen abgeben und würde im Gegenzug an Engie beteiligt. Auch Innogy-Chef Peter Terium trat auf die Bremse: „Es gibt meines Wissens keine Kontakte, es gibt keine Gespräche mit Engie. Da ist nichts dran.“