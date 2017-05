Seit Mitte Mai muss er sich mit sechs Aufsichtsratsmitgliedern in einem weiteren Verfahren vor dem Essener Landgericht verantworten. Dabei geht es um Bonuszahlungen in Höhe von 3,8 Millionen Euro, die der Aufsichtsrat für Middelhoff und einen weiteren Manager bewilligte – obwohl es laut Anklage keinen Anspruch der Manager auf das Geld gab und der Konzern auch keine Vorteile durch die Zahlung zu erwarten hatte, da beide auf dem Absprung waren.

Bielefeld/EssenEx-Arcandor-Chef Thomas Middelhoff hat seinen Antrag auf Haftverkürzung für seine Strafe aus dem Jahr 2014 wie angekündigt zurückgezogen. Das teilte das Landgericht Bielefeld am Mittwoch mit. Middelhoff war damals vom Landgericht Essen unter anderem wegen Untreue zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden und verbüßt die Strafe als Freigänger in einer Werkstatt für behinderte Menschen in Bethel.

Man wolle die Hauptverhandlung in diesem Verfahren nicht mit einer öffentlichen Diskussion über den Haftverkürzungsantrag belasten, hatte Middelhoff-Anwältin Anne Wehnert vor kurzem in der „Bild am Sonntag“ die Rücknahme des Antrages begründet. Die Staatsanwaltschaft wirft Middelhoff wegen seiner Mitwirkung an der Entscheidungsfindung Anstiftung zur Untreue vor. Er selbst hatte die Vorwürfe zurückgewiesen.