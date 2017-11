Nun muss das Oberlandesgericht Hamm nach Aktenlage entscheiden, ob Middelhoff auf freien Fuß kommt. Die Bielefelder Richter hatten ihm eine positive Sozialprognose gestellt – ausdrücklich trotz seiner Einlassungen in einer gerade veröffentlichten Autobiografie, in der er sich über die Haftbedingungen beschwert.

HamburgDie geplante Haft-Entlassung des früheren Top-Managers Thomas Middelhoff steht nun wieder auf der Kippe. Die Staatsanwaltschaft Bochum legte „sofortige Beschwerde“ gegen den Beschluss des Landgerichts Bielefeld ein, die Reststrafe zur Bewährung auszusetzen . Das teilte das Bielefelder Gericht am Freitag mit. Middelhoff soll am 26. November aus der Haft entlassen werden. Er ist zu drei Jahren wegen Untreue verurteilt worden.

Der einstige Arcandor-Chef galt zwischenzeitlich als selbstmordgefährdet und wurde daher in seiner Zelle häufig kontrolliert. Seit seinem Haftantritt arbeitet der frühere Multimillionär in einer Behindertenwerkstatt in Bielefeld-Bethel.