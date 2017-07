Frankfurt/BerlinDer frühere Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, hat einen neuen Job. Der 65-Jährige sei Partner beim Frankfurter Mittelstandsfinanzierer Rantum Capital, berichtet die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (Samstag) unter Berufung auf das Unternehmen. Weise wirkt demnach als Berater unter anderem in den Bereichen Logistik und Personalwirtschaft und hilft bei der Analyse von Unternehmen. Die Fondsgesellschaft war 2013 vom früheren Morgan-Stanley-Deutschlandchef Dirk Notheis mitgegründet worden. Weise war im März nach 13 Jahren an der Spitze der Bundesagentur für Arbeit in den Ruhestand verabschiedet worden.