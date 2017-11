Rheda-WiedenbrückDeutschlands größter Fleischkonzern Tönnies hat an der Spitze der Geschäftsführung einen Neuzugang bekommen. Neben Clemens Tönnies arbeitet seit dem 1. November als Co-Vorsitzender gleichberechtigt Andres Ruff, wie Unternehmenskreise am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. Tönnies will die Personalie am Nachmittag in einer Pressemitteilung verkünden.

Ruff hat langjährige Erfahrung in der Lebensmittelbranche. Der 56-Jährige war zuletzt Vorstandsvorsitzender bei der WIV Wein International in Bingen und zuvor bei der Apetito AG in Rheine (2006 bis 2014). Von 2002 bis 2006 führte Ruff die Molkerei Alois Müller im Allgäu als Geschäftsführer.