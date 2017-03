Bild vergrößern Ab 2018 übernimmt der langjährige Mitarbeiter das Finanzressort bei der Allianz. Bild: Allianz AG

Am Ende des laufenden Jahres tut sich was in der Führungsriege der Allianz. Nicht nur die Spitze des Finanzressorts wird neu besetzt. Auch innerhalb des Vorstands wird altersbedingt rotiert.