Einer Untersuchung zufolge arbeiteten Anfang Januar in 160 börsennotierten Firmen nur 45 weibliche Vorstände.

In den Aufsichtsräten deutscher Großunternehmen sitzen inzwischen mehr Frauen – auch dank gesetzlicher Quote. In den Vorständen aber steigt die Zahl der Managerinnen nur langsam. Experten sehen Nachholbedarf.