Hauptgrund für den Rekordverlust sind Abschreibungen in Höhe von 1,9 Milliarden Dollar. Ohne diese hätte Etihad also einen kleinen Gewinn verbuchen können. Interessant ist der Blick auf die einzelnen Abschreibungspositionen. Ihre Flugzeuge hat die Airline-Gruppe aus Abu Dhabi um die beachtliche Summe von 1,06 Milliarden Dollar wertberichtigt.

Die Herrscher in Abu Dhabi räumen radikal bei ihrer Airline Etihad auf. Das jedenfalls belegen die heute publizierten Geschäftszahlen für das vergangene Jahr. Demnach hat die Mutter-Gesellschaft der deutschen Air Berlin im vergangenen Jahr einen Nettoverlust von 1,9 Milliarden Dollar (umgerechnet fast 1,6 Milliarden Euro) eingeflogen. Das ist der erste Verlust seit fünf Jahren. 2015 wurde noch ein Nettogewinn von 103 Millionen Dollar ausgewiesen, 2014 waren es 73 Millionen Dollar. Der Umsatz sank leicht von neun auf 8,36 Milliarden Dollar.

Das Management verweist in seiner Erklärung auf niedrigere Marktwerte sowie das beschleunigte „Ausphasen“ von bestimmten Flugzeug-Typen, also die Herausnahme von Flugzeug-Modellen aus der Flotte. Auffällig dabei: Keine andere Airline auf der Welt hat in der jüngeren Vergangenheit auf die Notwendigkeit verwiesen, ihre Flugzeugwerte derart signifikant neu zu bewerten, weil sich das Marktumfeld radikal verändert hat.