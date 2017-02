So verlängerte der Discountveteran kürzlich seinen Vertrag bis 2020 und dürfte auch durch einen Managementumbau die Ambitionen seines Führungskaders deutlich gedämpft haben. Fortan sollten sich mit Seidel, Kaufland-Chef Kaudewitz sowie den Managern Gerd Chrzanowski und Andreas Strähle gleich vier Vorstände um die Geschicke der Unternehmensgruppe Schwarz kümmern – unter Oberkommando von Gehrig versteht sich. Der Umgang sei zwar kollegial, aber „am Ende muss einer entscheiden“, ließ Gehrig wissen. Nun dürfte Seidels operativer Nachfolger Hojer in das Gremium aufrücken. Offen ist, welche Auswirkungen, die Personalie für das operative Geschäft hat. Klar ist: Der Neue steht vor gewaltigen Aufgaben.

So liefert sich Lidl derzeit ein Wettrennen mit dem Erzrivalen Aldi um die globale Vormachtstellung. 2000 zusätzliche Läden wollen Lidl und Kaufland nach Berechnungen der Handelsexperten von Planet Retail bis Ende 2021 weltweit hochziehen. Die Schwarz-Gruppe käme dann insgesamt auf rund 13.700 Standorte und dürfte einen Bruttoumsatz von rund 142 Milliarden Euro erzielen. Vor allem in Großbritannien und in osteuropäischen Ländern wie Serbien will das Unternehmen wachsen. Das weitaus wichtigste Ziel aber ist der amerikanische Markt. Offiziell sollen hier 2018 die ersten Filialen eröffnen. Bis 2023 soll Lidls US-Umsatz laut Prognosen des Marktforschers Kantar Retail auf 8,8 Milliarden Dollar steigen.