MünchenEuropas größter Sportkonzern baut um: Adidas schließt seine sogenannte Digital Sports Division. Das bestätigte eine Konzernsprecherin dem Handelsblatt. Betroffen seien 74 Stellen in den USA, in Deutschland und China. Das Unternehmen versuche, die Mitarbeiter an anderer Stelle einzusetzen.

Die Sprecherin betonte, dass sich Adidas damit nicht aus Zukunftsbereichen zurückziehe. Es sei lediglich so, dass die Aufgaben der Division künftig in anderen Abteilungen erledigt würden. Die Digitalsparte war zuständig für Partnerschaften wie etwa mit dem Fitness-Geräte-Anbieter Fitbit. Sie hat aber auch Software entwickelt wie die vergangenen Sommer vorgestellte „All Day Fitness“-App. Das Programm sollte die Konsumenten rund um die Uhr begleiten, war aber offenbar nicht so erfolgreich wie erwartet und wird jetzt eingestellt.