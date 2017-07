Mit 115 Milliarden Dollar Umsatz ist Kroger der zweitgrößte amerikanische Einzelhändler nach Walmart. Nach Ansicht der Amerikaner würde die Handelsmarke der Deutschen ighnen erlauben, unfairen Wettbewerb gegen Kroger zu betreiben, weil die Kunden annehmen könnten, dass die beiden Marken zusammengehörten, argumentieren die Anwälte in ihrer Klageschrift. Den Markenschutz für „Preferred Selection“ habe Lid laut der Klage erst im September eingereicht, während Kroger seine Eigenmarke „Private Selection“ schon seit mehr als 20 Jahren nutze.

New YorkNur zwei Wochen nach Markteintritt droht dem deutschen Einzelhändler Lidl Ärger in den USA. Die Supermarkt-Kette Kroger, einer der größten Lebensmittelhändler weltweit, hat Klage gegen den deutschen Konkurrenten Lidl eingereicht. Der Grund: Die Eigenmarke „Preferred Selection“ sei der Kroger-Eigenmarke „Private Selection“ zu ähnlich.

Lidl hatte erst vor wenigen Wochen ihre ersten Supermärkte in den USA eröffnet. Die deutsche, die weltweit mehr als 10 000 Läden betreibe, haben ehrgeizige Pläne für die USA. Diesen Sommer will Lidl 20 Läden hier eröffnen und Mitte nächsten Jahren auf 80 Geschäfte kommen.

Der amerikanische Einzelhandel befindet sich derzeit mitten im Umbruch. Mit Lidl und Aldi drängen in den USA gleich zwei deutsche Discounter auf den US-Markt. Doch nicht nur sie bringen die alten Platzhhirsche wie Walmart und Kroger zum Zittern. Zuletzt hatte auch die angekündigte Übernahme von Whole Foods durch Amazon für Aufregung gesorgt. Damit dürfte sich das gesamte Marktumfeld für Supermärkte in den kommenden Jahren deutlich verändern.