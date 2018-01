Das Bekleidungsunternehmen H&M hat sich nach Rassismusvorwürfen für ein Werbefoto mit einem schwarzen Model in einem Pullover entschuldigt. Das Kleidungsstück hatte die Aufschrift „coolest monkey in the jungle“ (coolster Affe im Dschungel). Die Firma teilte am Montag mit, dass das Bild „jetzt aus allen H&M-Kanälen entfernt worden“ sei und sie sich „aufrichtig bei jedem“ entschuldige, „den dies beleidigt haben könnte“.

„Wir glauben bei allem, was wir machen, an Vielfalt und Inklusion und werden all unsere internen Strategien überprüfen, um künftige Probleme zu verhindern“, hieß es in einem Statement, aus dem mehrere Medien zitierten.