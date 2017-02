Bild vergrößern Die brasilianischen Landwirte hoffen darauf, bald stärker in Länder wie Mexiko exportieren zu können. Bild: imago/Fotoarena

Donald Trump will die Handelsschranken hochziehen. Von seiner Abschottungspolitik könnte die Agrarindustrie in Südamerika profitieren. Wird Trump für die Farmer aus Brasilien, Argentinien und Co. zum Sechser im Lotto?