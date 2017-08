MünchenEuropas größter Agrarhändler BayWa will den Tomatenanbau zur gewinnbringenden Alternative für Anleger in der Nullzinsphase machen. „Wir können uns vorstellen, dass wir in dieses Geschäft großflächig einsteigen werden“, sagte am Donnerstag Klaus Josef Lutz, der Vorstandschef des Münchner Mischkonzerns. „Das könnte sich als hochinteressant für Investoren erweisen.“

Die BayWa baut derzeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten in einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem örtlichen Partner Al Dahra ein Klimagewächshaus für die Produktion von bis zu 5000 Tonnen Tomaten im Jahr. „Wenn sich das erfolgreich erweist, könnten wir das ausbauen und solche Projekte auch allein angehen“, sagte Lutz.