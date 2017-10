DüsseldorfDie Modebranche ist bescheiden geworden. Wer heute keinen Umsatz verliert oder rote Zahlen schreibt, gehört schon zu den Erfolgreichen im Geschäft. So ist Stella Ahlers, Vorstandschefin der gleichnamigen Männermodegruppe froh, dass das Unternehmen seinen Umsatz halten konnte. Die Marken Pierre Cardin, Baldessarini und Pioneer sorgten dafür, dass der Umsatz in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres bei gut 179 Millionen Euro stagnierte. Im gesamten stationären Bekleidungseinzelhandel sank er hingegen laut der Fachzeitschrift „Textilwirtschaft“ in dieser Zeit um drei Prozent.

Ahlers betonte denn auch, dass sich ihr Unternehmen „auf die verändernden Anforderungen des Handels eingestellt“ habe. So versucht sie, nicht nur Herrenhosen, und -jacken wie bisher an die Einzelhändler zu liefern, sondern auf mehr Flächen im Handel selbst Regie zu führen. Außerdem hat sich das Herforder Unternehmen von Marken wie Gin Tonic und dem Geschäft mit Handelsmarken getrennt und konzentriert sich ganz auf seine Premiummarken Pierre Cardin, Otto Kern, Baldessarini und Pioneer.