DüsseldorfDer Herrenausstatter Ahlers mit seinen Premiummarken Pierre Cardin, Baldessarini und Otto Kern stellt sich auf anhaltend maue Zeiten ein. Firmenchefin Stella Ahlers kündigte am Mittwoch in Düsseldorf für das seit November laufende Bilanzjahr 2016/17 bestenfalls leicht steigende Umsätze und Gewinne an. „Der deutsche Bekleidungshandel kämpft weiterhin mit rückläufigen Verkäufen“, sagte die Enkelin des Firmengründers. Der zunehmende Online-Handel locke immer weniger Kunden in die Geschäfte. Ahlers werde daher das Online-Geschäft ausbauen, das bisher lediglich vier Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht.

Die Managerin betonte aber: „Der E-Commerce ist nicht die einzig selig machende Lösung.“ Die Verknüpfung von Online und stationärem Einzelhandel müsse stimmen. Ahlers kritisierte die vom Handel geforderte Belieferung mit Waren, weit im Voraus der jeweiligen Jahreszeit. Die frühe Wareneinsteuerung und die Rabattschlachten seien ein Teil des Problems, das die Bekleidungsbranche derzeit habe. Rückenwind erwartet Ahlers indes aus Polen, Russland und der Ukraine, wo bereits im Vorjahr Zuwächse erzielt worden seien.