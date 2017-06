FrankfurtDie angeschlagene Fluglinie Air Berlin benötigt nach Aussagen von Konzernchef Thomas Winkelmann schnell einen Partner. „Wir müssen 2017 einen Partner finden, und die Lufthansa ist einer von einigen möglichen“, sagte Winkelmann in einem am Mittwoch vorab veröffentlichten Interview mit der „Zeit“. „Ich prüfe alles, was für Air Berlin Sinn ergibt und die Arbeitsplätze langfristig sichert.“