BerlinVerdi wirft Air Berlin sowie den Interessenten Lufthansa und Easyjet mangelndes Engagement für die Beschäftigen der insolventen Fluggesellschaft vor. Man habe zwar mit Air Berlin und deren Techniksparte einen Rahmentarifsozialplan ausgehandelt, erklärte die Gewerkschaft am Freitag. Damit seien die Voraussetzungen für eine Auffanglösung geschaffen. „Das absurde ist jetzt: Eine Transfergesellschaft ist nun möglich - allerdings fehlt das Geld, weil die Erwerber blockieren“, sagte Verdi-Bundesvorstand Christine Behle.

Sie kritisierte zugleich, dass Air Berlin nicht bereit gewesen sei, die Frage der Finanzierung einer solchen Einrichtung für die Belegschaft mit in die Verhandlungen mit Lufthansa und Easyjet zu nehmen. „Offensichtlich wurden die Verhandlungen durch den Druck der Erwerber an dieser Stelle blockiert. Das ist verantwortungslos.“

Air Berlin ist seit Mitte August pleite. Der Konzern verhandelt noch bis zum 12. Oktober mit Lufthansa und dem britischen Billigflieger Easyjet exklusiv über den Kauf von Teilen der insolventen Fluggesellschaft. Von beiden Interessenten war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Air Berlin lehnte einen Kommentar ab und verwies auf jüngste Äußerungen, wonach etwa 80 Prozent der Air Berlin-Beschäftigten gute Chancen hätten, bei den Erwerbern unterzukommen.