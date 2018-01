Das Kompetenzgerangel zwischen den Insolvenzverwaltern der Airline scheint gelöst – der Verkauf an IAG damit gesichert.

FrankfurtKooperation statt Konfrontation: Ulla Reisch, neu berufene Insolvenzverwalterin für Niki in Österreich, und Lucas Flöther, der vorläufige Insolvenzverwalter in Deutschland, wollen den juristischen Streit um die Zuständigkeit für die insolvente Air Berlin-Tochter, auf kleinem Dienstweg umgehen. Man habe eine enge Kooperation vereinbart, teilte Flöther am Dienstagvormittag mit.

Damit könnte der geplante Verkauf von wesentlichen Vermögenswerten der Niki an die britisch-spanische Airline-Holding IAG doch noch klappen – sofern nicht noch ein besseres Angebot eintreffen sollte. IAG betonte am Dienstag, weiterhin am Erwerb interessiert zu sein. Man sei zuversichtlich, dass der Prozess bald zum Abschluss gebracht werden könne.