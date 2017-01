ChicagoDer amerikanische Flugzeugbauer Boeing hat das Jahr 2016 nach Milliardenabschreibungen mit einem Schlussspurt beendet. Dank eines überraschend guten vierten Quartals und einer Steuergutschrift blieb im abgelaufenen Jahr unter dem Strich mit einem Gewinn von 4,9 Milliarden US-Dollar fünf Prozent weniger übrig als im Vorjahr, wie der Airbus-Rivale aus den USA am Mittwoch in Chicago mitteilte. Für 2017 will Boeing-Chef Dennis Muilenburg wieder mehr Gewinn – dazu sollen auch mehr ausgelieferte Verkehrsjets beitragen.