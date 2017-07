BerlinDeutsche Firmen sollten Airbus zufolge einen großen Anteil an dem geplanten Auftrag im Volumen von 3,8 Milliarden Euro für neue Bundeswehr-Transporthubschrauber erhalten. „Es geht um die Zukunft der deutschen Hubschrauberindustrie“, sagte Wolfgang Schoder, Chef von Airbus Helicopters Deutschland, am Mittwoch in Bückeburg.

Zwar hat Airbus keinen schweren Transporthubschrauber in Programm, der die Anforderungen der Bundeswehr erfüllt. Der Konzern will sich aber die Anforderungen genau anschauen, sobald sie vom Verteidigungsministerium vorgelegt werden - voraussichtlich 2018. Am Mittwoch kündigte Airbus bereits gemeinsam mit sieben deutschen Firmen an, sich zu einem Industrieverbund für das Projekt zusammenzuschließen.