Genf/BrüsselDie Europäische Union zieht im internationalen Streit um Subventionen für Airbus-Konkurrent Boeing in eine neue Runde: Brüssel habe Berufung gegen einen Schiedsspruch der Welthandelsorganisation (WTO) eingereicht, teilte die WTO am Donnerstag in Genf mit.

Ein Sprecher der EU-Kommission bestätigte dies am Abend. „Die EU wird weiter beständig ihre Industrie gegen unrechtmäßige Subventionen verteidigen“, teilte die Brüsseler Behörde auf Anfrage mit. Man werde sicherstellen, dass europäische Unternehmen unter fairen und gleichen Bedingungen mit amerikanischen und anderen Unternehmen konkurrieren könnten.