Der deutsche Discounter Aldi will für seine Expansion in Großbritannien 4000 neue Mitarbeiter einstellen. Bis 2022 sollen 1000 neue Geschäfte eröffnet werden, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Bislang sind es 700. Aldi und sein ebenfalls in Großbritannien boomender deutscher Konkurrent Lidl setzen die dortigen Rivalen Tesco, Sainsbury's, Asda und Morrisons unter Druck. Der Aktienkurs von Marks & Spencer brach am Dienstag um mehr als vier Prozent ein, weil der Umsatz im Lebensmittelgeschäft im abgelaufenen Quartal überraschend schrumpfte.

Branchenangaben zufolge ist Aldi zum fünftgrößten Supermarkt-Anbieter in Großbritannien aufgestiegen und kommt auf einen Marktanteil von 6,2 Prozent. Im vergangenen Quartal habe das Unternehmen 826.000 Kunden hinzugewonnen und den Umsatz um mehr als zwölf Prozent gesteigert. "Die Verbraucher stimmen mit ihren Füßen ab", sagte der Chef von UK and Ireland, Matthew Barnes, der Nachrichtenagentur Reuters.