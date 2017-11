Der Discounter Aldi Süd plant nach eigenen Angaben das „größte Investitionsprogramm der Firmengeschichte“. Insgesamt will der Billiganbieter bis 2019 in Deutschland rund 3,5 Milliarden Euro investieren, wie ein Firmensprecher am Freitag ankündigte. Zuvor hatte die „Lebensmittel Zeitung“ über die Pläne berichtet.