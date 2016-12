Der digitale Wandel hat die Handelsbranche gründlich umgekrempelt: Heute bestellen viele Kunden online statt per Katalog. Und der Paketbote ersetzt immer öfter den Gang ins Geschäft. Alexander Birken hat diesen Wandel als Manager der Otto Group mitgestaltet. Der 52-Jährige ist bisher Chefstratege des weltweit fünftgrößten Onlinehändlers. Mit Beginn des neuen Jahres übernimmt Birken den Vorstandsvorsitz des Handels- und Dienstleistungskonzerns - und er hat einiges vor sich.

Er ist Nachfolger von Hans-Otto Schrader, der nach knapp zehn Jahren in den Aufsichtsrat wechselt. Birken wird damit Chef von mehr als 50 000 Mitarbeitern weltweit. Der neue Mann an der Spitze weiß, was von ihm erwartet wird: Die Otto Group muss noch schneller, dynamischer und digitaler werden, um im Wettkampf mit Amazon und Co mithalten zu können.