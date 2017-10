„Ich bin kein großer Fan verkaufsoffener Sonntage“, sagte Birken der WirtschaftsWoche. „Nach unseren Erfahrungen führen verkaufsoffene Sonntage eher zu einer Umsatzverschiebung als zu einer Umsatzsteigerung. Statt am Donnerstag oder Freitag wird halt am Sonntag eingekauft, aber in Summe nicht mehr ausgegeben“, sagte Birken. Für viele Händler führe das am Ende sogar zu höheren Personal- und Betriebskosten.

Mehr verkaufsoffene Sonntage seien damit keine Option für stationäre Händler, um die Abwanderung vieler Kunden ins Netz zu stoppen. Die Otto-Gruppe ist zwar vor allem im Onlinehandel aktiv, betreibt mit Marken wie Sportscheck, MyToys oder Manufactum aber auch viele stationäre Läden.