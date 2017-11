Während Amazon bei jeder neuen Funktion der Sprachbox Alexa oder der geplanten In-die-Wohnung-Lieferung Key die Vereinbarkeit mit dem Datenschutz erklären muss, fehlt dafür in China jedes Bewusstsein. Das erleichtert Alibaba das Geschäft. So kann das Unternehmen in seinen Datenbanken bald die Fotos von mehr als 400 Millionen Kunden speichern und diese ungefragt für neue Dienstleistungen testen.

Derzeit stehen die Zeichen überall auf Wachstum, beim Logistiknetzwerk Cainiao ebenso wie beim digitalen Medienangebot. Alibaba hat sich sogar in den stationären Handel vorgewagt und in China 13 Supermärkte eröffnet. Den Gewinn hat das Unternehmen im vergangenen Quartal im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Und jüngst kündigte es an, in den kommenden drei Jahren 15 Milliarden Dollar in neue Forschungszentren zu investieren.