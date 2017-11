MailandBeim Verkauf der insolventen Fluggesellschaft Alitalia will die Regierung in Rom vor allem den Erhalt der Flugverbindungen nach Italien sicherstellen. Dass diese Routen weiter bedient werden und Touristen und Geschäftsreisende ins Land bringen, sei oberste Priorität bei der Auswahl des Käufers, sagte der Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Carlo Calenda, am Sonntag dem Fernsehsender La7.

Die Deutsche Lufthansa, easyJet und fünf weitere Fluggesellschaften haben im Oktober Übernahmegebote für Alitalia oder Teile des italienischen Unternehmens abgegeben. Alitalia war im Mai für insolvent erklärt worden. Die Regierung möchte den Verkauf bis April abschließen.