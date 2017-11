FrankfurtDer Bio-Lebensmittelhändler Alnatura hat die weitgehende Auslistung seiner Produkte bei der Drogeriekette dm nach eigenen Angaben alles in allem verkraftet. Der Umbau des Unternehmens mit zahlreichen eigenen Geschäften und zusätzlichen Handelspartnern sei nach zweieinhalb Jahren abgeschlossen, sagte Alnatura-Chef Götz Rehn am Donnerstag in Frankfurt.