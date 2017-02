Doch mit dem Aufbau von immer mehr Auslieferungszentren kippt dieser Trick. Bereits 29 Bundesstaaten behalten inzwischen bei Amazon-Transaktionen die Mehrwertsteuer ein und leiten diese an die Bundesstaaten weiter, in denen die Kunden jeweils wohnen. 2017 wollen zehn weitere Bundesstaaten sich dieser Vorgehensweise anschließen.

Amazon-Chef Jeff Bezos hat gar keine andere Wahl, als immer mehr in Logistik zu investieren. Auf der einen Seite, um sich der Konkurrenz zu erwehren, auf der anderen Seite, weil ein zunehmender Teil der Verkäufe über unabhängige Händler erfolgt, die nur ihre Waren in Amazons Lager abliefern und sie dann gegen Gebühr verschicken lassen. Die Zahl der Verkäufe von Drittanbietern, die durch Amazon versendet werden (Fulfilment by Amazon), stieg im Quartal um 70 Prozent und 55 Prozent aller Verkäufe von Dritten werden heute über Amazon getätigt. Das erklärt den kontinuierlichen Aufbau von Lagern und den geplanten Bau eines eigenen Frachtflughafens für 1,5 Milliarden Dollar.