Der Amazon-Gründer Jeff Bezos möchte einen Teil seines Vermögens für wohltätige Zwecke spenden und hat dafür einen ungewöhnlichen Weg gewählt. So verfasste der laut „Bloomberg Billionaires Index“ zweitreichste Mensch der Welt (geschätztes Vermögen: 80 Milliarden Dollar) einen Tweet und bat seine 220.000 Follower um Vorschläge, wofür er Geld spenden könne.

Welche Art von Hilfe ihm vorschwebt, macht Bezos anhand von „Mary’s Place“ deutlich. Das Obdachlosenheim, das Familien Unterkunft bietet, soll im neuen Amazon-Gebäude in Seattle Räume zur Verfügung gestellt bekommen.

Request for ideas… pic.twitter.com/j6D68mhseL

Bezos‘ Vorstoß ist in Amerika eher ungewöhnlich – insbesondere in der Tech-Szene. So konzentriert sich Bill Gates mit seiner Stiftung vornehmlich auf längerfristige und globale Problem wie Malaria.