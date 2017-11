DüsseldorfDie Gewerkschaft Verdi will den US-Onlineriesen Amazon am „Black Friday“ bestreiken, für den der Konzern mit zahlreichen Sonderangeboten wirbt. Weitere Arbeitsniederlegungen der Gewerkschaft im wichtigen Weihnachtsgeschäft könnten folgen: „Man kann davon ausgehen, dass wir über weitere Aktionen noch vor Weihnachten nachdenken“, sagte ein Sprecher am Donnerstag.

Verdi rufe für die sechs großen Amazon-Verteilzentren am Freitag im Streit um einen Tarifvertrag zu ganztägigen Streiks auf, teilte die Gewerkschaft mit. Der „Black Friday“ stammt aus den USA. Dort wird am Freitag nach Thanksgiving mit zahlreichen Offerten der Beginn des Weihnachtsgeschäfts eingeläutet. Auch in Europa werben immer mehr Händler an dem Termin mit Sonderangeboten.