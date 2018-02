Der chinesische Amazon-Konkurrent Alibaba investiert im großen Stil in einen chinesischen Filmkonzern. Alibaba stecke umgerechnet rund 598 Millionen Euro in die Wanda Film Holding, wie die Firma am Montag mitteilte. Neben Alibaba steigt auch die vom Staat kontrollierte Cultural Investment Holding mit 400 Millionen Euro ein. Das Unterhaltungskonglomerat des Milliardärs Wang Jianlin, Dalian Wanda, behält allerdings die Mehrheit an dem Kinobetreiber, zu dem auch die in Deutschland aktive Odeon-Kette gehören. Wangs Konzern hatte vor zwei Jahren mit der milliardenschweren Übernahme des Hollywood-Filmstudios Legendary Entertainment, das unter anderem die Kassenschlager der Batman-Trilogie und Hits wie "Jurassic World" produziert, für Schlagzeilen gesorgt.