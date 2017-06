New YorkNach dem Essen jetzt die Mode: Erst vergangene Woche hatte Amazon die Übernahme der Bio-Supermarktkette Whole Foods angekündigt. Jetzt legt der größte Online-Händler der Welt im Bekleidungsgeschäft nach. Mit dem neuen Angebot „Prime Wardrobe“ will das Unternehmen aus Seattle auch die letzten Zweifler zum Online-Shoppen von Kleidern, Hemden und Hosen bringen.

Für Amazon-Chef Jeff Bezos ist die neue Initiative nur ein weiterer Baustein in einer seiner vielen Produkt-Kategorien. Für den ohnehin schon strauchelnden Einzelhandel ist es eine gefährliche Kampfansage, die die Kaufhäuser zittern lässt. Der Aktienkurs der US-Kaufhauskette JC Penney verlor nach der Ankündigung mehr als fünf Prozent, die Papiere von Konkurrent Nordstrom büßten fast vier Prozent ein. Auch andere Aktien von Bekleidungshändlern verzeichneten Einbußen. Selbst der Kurs des deutschen Modeversenders Zalando fiel zeitweilig um mehr als 6 Prozent.