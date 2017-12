Die Piloten von Ryanair sollen nach Angaben der deutschen Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) noch in diesem Jahr streiken.

Frankfurt/MainDie angekündigten Pilotenstreiks beim irischen Billigflieger Ryanair sollen noch in diesem Jahr beginnen. Man sei bei der Planung in enger Abstimmung mit den übrigen europäischen Gewerkschaften, sagte der Präsident der deutschen Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC), Ilja Schulz, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Es sei auch davon auszugehen, dass zwischen den Arbeitskampfankündigungen und tatsächlichen Ausständen nicht allzu viel Zeit vergehen werde.

Konkrete Streiktermine an den zehn deutschen Ryanair-Basen werde man so rechtzeitig bekanntgeben, „dass Familien nicht mit ihren Koffern auf den Flughäfen stehen müssen“, kündigte der Gewerkschafter an. Auf der anderen Seite wolle man der Fluggesellschaft aber mögliche Gegenmaßnahmen erschweren. „Unsere Maßnahmen müssen auch sitzen.“ Ausgenommen seien nur die Weihnachtstage vom 23. bis zum 26. Dezember.