Die Schleckers haben sich in gewohnter Ordnung platziert, auch wenn diesmal - am dritten Verhandlungstag - im großen Saal des Landgerichts verhandelt wird. Vorn, in der Mitte des Saals sitzen die Richter der Kammer, hinter ihnen stehen Aktenordner, darüber prangt das Landeswappen als schwarze Stahlskulptur. Anton Schlecker, flankiert von seinem Verteidiger Norbert Scharf, sitzt nur wenige Meter vom Richtertisch entfernt. Dahinter haben sich seine Frau Christa, und seine beiden Kinder Lars und Meike Schlecker mit ihren Anwälten postiert. Vom Zuschauerbereich trennt sie nur ein Geländer in Hüfthöhe, „Vorsicht Stufe“ warnt eine Plakette auf dem dunkelbraunen Holz.

Es wird bekannt, dass das Landgericht die Anklage zulassen will. Der Schlecker-Prozess soll im März 2017 beginnen.

Der Insolvenzverwalter reicht Klage gegen ehemalige Schlecker-Lieferanten ein. Sie sollen Schlecker wegen illegaler Preisabsprachen um viel Geld gebracht haben. Geiwitz will Schadenersatz in Millionenhöhe.

Haberleitner will einstige Schlecker-Filialen unter dem Namen Dayli wiederbeleben und Testläden in Deutschland eröffnen.

Der österreichische Investor Rudolf Haberleitner will 2013 bis zu 600 ehemalige Schlecker-Filialen mit dem Konzept eines modernen Tante-Emma-Ladens wiederbeleben.

Es wird bekannt, dass Anton Schlecker sein Privathaus im Wert von zwei Millionen Euro vor der Insolvenz an seine Frau übertragen hat. Ein zweites Grundstück soll sein Sohn bekommen haben.

Schlecker meldet Insolvenz an.

Zunächst aufgeregt, dann sachlich und nüchtern trägt Wirtschaftsprüfer A. seine Sicht der Dinge vor. Eine über ein Darlehen finanzierte Privateinlage von Schlecker im Jahr 2009 sei demnach zu Recht als Eigenkapital ausgewiesen worden. Schlecker hatte damals einen Kredit von rund 50 Millionen Euro von der LDG, der Logistikfirma seiner Kinder Lars und Meike, in das laut Anklage schon 2009 zahlungsunfähige Unternehmen als Einlage verbucht, um Verluste auszugleichen. Nach Darstellung des Prüfers war das bilanzrechtlich korrekt.

Was zunächst nach einem klaren Vorwurf klingt, erweist sich vor Gericht indes als Ausflug in die Details der Bilanzierungspraxis. Durften stille Beteiligungen der beiden Kinder Lars und Meike Schlecker als Eigenkapital betrachtet werden? Hätte ein Darlehen einer familieneigenen Gesellschaft im Zahlenwerk anders abgebildet werden müssen? Wie wurden die Zahlungen im Schlecker-Reich gebucht?

Anton Schlecker schuf ein Imperium - und führte es in den Abgrund. Er zog selbst dann die Reißleine nicht, als ihm alle dazu rieten. Wer seinen Starrsinn verstehen will, muss den Aufstieg der Drogeriemärkte verstehen.

Doch der Vorsitzende Richter Roderich Martis gibt sich damit nicht zufrieden, fragt immer wieder beharrlich nach.

Erst ein Handybimmeln unterbricht die Bilanzexegese. Ein alter Mann in der dritten Reihe des Zuschauerbereichs nestelt ein Uralt-Telefon aus seinem dunkelblauen Parker. Es klingelt weiter. Eine Beamtin in Uniform tritt an ihn heran, während der Senior hektisch auf das Gerät eintippt. Inzwischen wird auch der Richter fuchsig. „An dieser Stelle weise ich daraufhin, dass wir demnächst die Personalien aufnehmen und Ordnungsgelder verhängen werden.“ Danach ist Ruhe - und die Befragung geht weiter.

Punktgewinn für die Schlecker-Verteidigung?

Noch im August 2011 hätte Anton Schlecker während eines Gesprächs im Besprechungsraum der siebten Etage der Konzernzentrale beteuert, dass die Liquidität des Konzerns jederzeit gesichert sei. „Wir wollten die Prüfungshandlungen abschließen“, erinnert sich der Prüfer, daher habe er mit Schlecker über die künftige Entwicklung und den Fortbestand des Unternehmens gesprochen. Anschließend hätten die Wirtschaftsprüfer ihr Testat erteilt. Beide Prüfer beschreiben ihr Vorgehen nach wie vor als „korrekt“.

Die Schlecker-Familie verfolgt die Aussagen der beiden Prüfer derweil ohne große Regung. Nur ihre Anwälte nicken teils zustimmend, als Professor M. seine Argumente vorträgt und dabei geballtes Bilanz-Know-how aufblitzt. Selbst die Ankläger beschränken ihre Nachfragen auf das Nötigste. Ein Punktgewinn für die Verteidigung?

Es wirkt fast so. Selbst der Vorsitzende Richter merkt gegen Ende des dritten Verhandlungstages an, dass sich aktuell nicht unbedingt aufdrängen würde, dass Schlecker über die Tiefen der Nachrangigkeit von Darlehen informiert gewesen sein muss. Ist das ein erster Seitenhieb in Richtung Staatsanwaltschaft?

Klar ist, der Schlecker Prozess nimmt Fahrt auf.