42 Jahre später steht der einstige Imperator samt Familie vor Gericht. Anton Schlecker ist unter anderem wegen Insolvenzverschleppung und Bankrott angeklagt. Ihm droht im schlimmsten Fall jahrelange Haft. Im Prozess, der an diesem Montag weitergeht, will er selbst aussagen. Seine Haltung scheint klar: Er weist den Vorwurf von sich, die drohende Milliardenpleite erwartet und vorher Geld beiseitegeschafft zu haben. Die Insolvenz sei für seinen Mandanten „schlicht unvorstellbar“ gewesen, erklärte Schleckers Anwalt zu Prozessbeginn . Die Staatsanwaltschaft hält das wohl für geradezu grotesk unglaubwürdig. ( Die wichtigsten Details zur Anklage im Überblick. )

„Schlecker eröffnet Drogerie-Discount“, notiert der Teckbote im Frühjahr 1975 und lädt gleich zur Eröffnungsfeier nach Kirchheim unter Teck ein. Der berichtende Lokaljournalist wird nicht geahnt haben, dass er die Geburt eines Imperiums beschreibt. Ein Drogerie-Reich, das auf seinem Zenit weite Teile Europas umfasst. Ein Reich, das wie viele andere vor ihm, am eigenen Übermaß zu Grunde gehen sollte.

Fest steht: Anton Schlecker hat sein Unternehmen in den Niedergang geführt. Er hat die Gefahr zu spät kommen sehen, obwohl andere ihn warnten. Wer seinen Starrsinn verstehen will, muss sich anschauen, wie das Schleckerreich seit der Mitte der 70er-Jahre wuchs.

... Millionen Euro zahlte Anton Schleckers Familie an die Insolvenzverwaltung

... Euro zahlte ein Hilfsfonds an Ex-Mitarbeiter

... Schlecker-Märkte gab es vor der Insolvenz im In- und Ausland

Schlecker, Sohn aus wohlhabendem Haus, hatte den Beruf seines Vaters ergriffen: Gerade 21 Jahre alt, wurde er 1965 der jüngste Metzgermeister Baden-Württembergs und heuerte im familieneigenen Unternehmen an. Gemeinsam erweiterten Vater und Sohn den Betrieb um mehrere Filialen im Umland und etablierten ein Selbstbedienungskonzept. Eine Schlüsselerfahrung, die Schlecker später nutzen sollte.

Mit Plock-, Jagd- und Leberwurst, lernt der junge Anton, ließ sich gutes Geld verdienen. Mit Shampoo, Seife und Kondomen, sagt sich der erwachsene Schlecker später, ist der große Reibach zu machen. Er ist nicht der Erste mit dieser Idee.

Bereits am 1972 hatte Dirk Roßmann in Hannover den ersten Selbstbedienungsdrogeriemarkt Deutschlands eröffnet. Ein Jahr später später zog Götz Werner in Karlsruhe mit der ersten Filiale von "dm - drogeriemarkt" nach. Auslöser für den Gründerboom: 1974 fällt die Preisbindung im Drogeriegeschäft.