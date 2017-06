Medikamente aus dem Automaten sind bequem - aber sind sie auch legal? Nein, sagt der Landesapothekerverband in Stuttgart und beantragt eine einstweilige Verfügung. Das Landgericht schließt sich der Kritik an.

Im Rechtsstreit um einen Apothekenautomaten in Hüffenhardt, Baden-Württemberg, hat der niederländische Arzneimittel-Versandhändler DocMorris vorerst eine Niederlage hinnehmen müssen. Das Landgericht in Mosbach habe dem Unternehmen den Betrieb vorläufig untersagt, teilte eine Justizsprecherin am Mittwoch mit. Es folgte damit einem Antrag des Landesapothekerverbands Baden-Württemberg, der das Gerät als wettbewerbswidrig ansieht. DocMorris argumentiert hingegen, es gehe um legitimen Versandhandel. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

YouGov Preis-Leistungs-Sieger 2017: Drogerie, Parfümerie & Schmuck Zur Umfrage Diesem Ranking zum Thema Preis-Leistungs-Verhältnis liegen die Ergebnisse aus dem YouGov BrandIndex für Deutschland zu Grunde. YouGov führte im Rahmen dieser täglichen Markenperformance-Messung im Zeitraum vom 01. Februar 2016 bis einschließlich 31. Januar 2017 über 700.000 repräsentative Online-Interviews für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren durch und ließ insgesamt rund 1.000 Marken von ihren jeweiligen Kennern bewerten. Um das wahrgenommene Preis-Leistungs-Verhältnis einer Marke zu ermitteln, wurde den Umfrageteilnehmern folgende Frage gestellt: „Welche Marke steht für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis?“ sowie „Und welche Marke steht für ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis?“.

Der ermittelte Preis-Leistungs-Score kann somit auf einer Skala von -100, sofern alle Markenkenner ein negatives Bewertungsurteil abgeben, bis +100, falls alle Markenkenner ein positives Bewertungsurteil abgeben, liegen.

Platz 05 Unternehmen: Drogerie Müller

Punkte: 23,3

Platz 04 Unternehmen: DocMorris

Punkte: 25,2

Platz 03 Unternehmen: shop-apotheke.com

Punkte: 31,2

Platz 02 Unternehmen: Rossmann

Punkte: 43,6

Platz 01 Unternehmen: dm

Punkte: 53,2

DocMorris verkauft in Hüffenhardt nicht-verschreibungspflichtige Arzneimittel. Dazu geben Mitarbeiter in den Niederlanden das Medikament per Knopfdruck frei. Beraten wird per Videochat.

Das Gericht sieht den Betrieb als unzulässig an. Allein der Umstand, dass die Arzneimittel über ein Videoterminal angefordert würden, mache deren Abgabe nicht zu einer Bestellung über den Versandhandel, hieß es. Vielmehr erhalte ein Kunde das Medikament - wie in einer Apotheke - direkt. Und ebenfalls wie in einer Apotheke müsse ein Kunde dazu vor Ort in Hüffenhardt (Neckar-Odenwald-Kreis) sein. Dies seien deutliche Unterschiede zum Versandhandel. „Für jeden Fall der Zuwiderhandlung wird ein Ordnungsgeld bis zu 250 000 Euro, ersatzweise Ordnungshaft, angedroht“, urteilte das Gericht.

DocMorris : Verstoß gegen Apothekenverbot Nach nur zwei Tagen muss die Automatenapotheke von DocMorris wieder schließen. Der Versandhändler eröffnete nach langer Planung am Mittwoch eine Abgabestelle von Arzneimitteln. Und verstieß damit gegen geltendes Recht.

„Wir hatten uns eine Rechtsprechung im Sinne der Einwohner Hüffenhardts erhofft“, teilte DocMorris mit. „Das Urteil erschwert es, die Situation in ländlichen Regionen zu verbessern und die Chancen der Digitalisierung als Lösung zu begreifen“, sagte Vorstandsvorsitzender Olaf Heinrich.