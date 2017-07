EssenDas Essener Landgericht hat den Untreueprozess gegen vier ehemalige Aufsichtsratsmitglieder des früheren Karstadt-Mutterkonzerns Arcandor eingestellt. Zuvor hatten die Angeklagten eine Auflage des Gerichts erfüllt und jeweils 75.000 Euro an die Staatskasse überwiesen, wie der Vorsitzende Richter Edgar Loch am Freitag mitteilte. Angesichts der bisherigen Ergebnisse der Beweisaufnahme und der persönlichen Verhältnisse der Angeklagten reiche die Geldauflage aus, das öffentliche Interesse an einer Strafverfolgung zu beseitigen, sagte der Richter.

Auf der Anklagebank saßen der frühere Aufsichtsratschef des 2009 in die Pleite geschlitterten Handelsriesen Arcandor, Friedrich Carl Janssen, der Ehemann der Quelle-Erbin und ehemaligen Arcandor-Großaktionärin Madeleine Schickedanz, Leo Herl, sowie zwei weitere ehemalige Aufsichtsratsmitglieder.