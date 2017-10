MadridDie spanische Börsenaufsicht hat ein Übernahmeangebot des italienischen Infrastrukturkonzerns Atlantia für den spanischen Autobahnbetreiber Abertis zugelassen. Das könnte auch der Startschuss für eine mögliche Gegenofferte von Deutschlands größtem Baukonzern Hochtief sein. Früheren Aussagen von Insidern zufolge befindet sich der spanische Hochtief-Eigner ACS in konkreten Planungen für ein Angebot, was aber über Hochtief erfolgen solle.

Atlantia hat bereits 16,3 Milliarden Euro geboten. Der Aufsicht CNMV zufolge müssen mehr als 50 Prozent der Abertis-Anteilseigner der Offerte zustimmen. Zudem müssen mindestens 10,1 Prozent mit einer Zahlung von Atlantia-Aktien einverstanden sein. Die Frist für die Annahme endet 15 Werktage nach Veröffentlichung des offiziellen Angebots.

Abertis betreibt mautpflichtige Straßen und Autobahnen in Spanien und ist auch in Chile und Brasilien aktiv. Insgesamt umfasst das Straßen-Netz mehr als 8600 Kilometer in 14 Ländern. Das Unternehmen expandierte in den vergangenen Jahren stark außerhalb Spaniens und ist hochprofitabel.