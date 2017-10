BerlinIn die Debatte um eine Auffanglösung für Mitarbeiter der Air Berlin kommt Bewegung. Die insolvente Fluggesellschaft ist nun doch bereit, die dazu nötige Transfergesellschaft mitzufinanzieren, wie aus einem Brief der Konzernspitze an Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller hervorgeht, der der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorlag. „Wir sehen große Chancen, dass sich die Air Berlin trotz Insolvenz an einer solchen Transfergesellschaft finanziell beteiligen kann“, schrieben Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann, der Generalbevollmächtigte Frank Kebekus und der Sachwalter Lucas Flöther.

Zudem gebe es Gespräche auch mit potentiellen Investoren, ebenfalls Geld zuzuschießen. „Damit eine Transfergesellschaft möglich wird, bitten wir Sie, das Land Berlin, um eine finanzielle Beteiligung.“ Air Berlin mahnte zu großer Eile – „da die notwendigen Maßnahmen schon zum Ende dieser Woche eingeleitet werden müssen“. Vom Berliner Senat war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.