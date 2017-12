Nach der geplatzten Niki-Übernahme buhlen nun zwei Airlines aus dem Lufthansakonzern um das Personal der insolventen Air-Berlin-Tochter. Austrian und Eurowings rufen Niki-Mitarbeiter dazu auf, sich zu bewerben.

Die Lufthansa-Töchter Austrian Airlines und Eurowings werben um Mitarbeiter der insolventen Air-Berlin-Tochter Niki. „Niki-Leute können sich sofort bewerben“, sagte Austrian-Airlines-Chef Kay Kratky am Donnerstag. Auch die Lufthansa-Billigtochter Eurowings schreibt derzeit zahlreiche neue Stellen für Piloten, Flugbegleiter und Bodenpersonal aus. Die österreichische Fluglinie Austrian biete den Piloten von Niki ein beschleunigtes Bewerbungsverfahren an. Flugbegleiter könnten am 21. Dezember an einem Casting teilnehmen. Die Lufthansa-Tochter sucht derzeit mehrere hundert Mitarbeiter. Bis zu 200 fertig ausgebildete Piloten und rund 300 Flugbegleiter sollen eingestellt werden, teilte die Fluglinie mit.

Eurowings habe in den vergangenen Wochen bereits mehr als 500 Mitarbeiter eingestellt, darunter viele Flugbegleiter und Piloten von Air Berlin. „Ab sofort werden wir eine Vielzahl weiterer Stellen an unseren Standorten in Deutschland, aber auch in Österreich und Spanien anbieten“, sagte Konzernchef Thorsten Dirks. Konkret werde Personal für die Stationen in Düsseldorf, Köln, Stuttgart, München, Wien, Salzburg und Palma de Mallorca gesucht, hieß es. Niki beschäftigte zuletzt etwa 850 Mitarbeiter.