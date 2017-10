Bild vergrößern Der elektrische Minibus EZ10 soll künftig in Bayern eingesetzt werden. Reuters, Sascha Rheker Bild:

Noch in diesem Monat will die Deutsche Bahn erstmals einen fahrerlosen Bus im öffentlichen Nahverkehr einsetzen. Der Minibus soll in einem Kurort fahren. Zum genauen Starttermin hüllt sich die Bahn in Schweigen.