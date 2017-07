Bild vergrößern Auch wenn viele Leute mit einem mulmigen Gefühl in den Flieger steigen, kommerzielle Linienflüge gelten als außerordentlich sicher. dpa Bild:

Millionen Touristen sind auch in diesem Sommer wieder per Flugzeug unterwegs. Die Sicherheit der Luftfahrt nimmt stetig zu - so steht es in den Statistiken. Doch es gibt neue Herausforderungen.