BaselEs ist ein Zeichen für den Vormarsch vernetzter Uhren in den Massenmarkt: Alle Männer-Modelle der Marke „Michael Kors“ werden künftig einen Chip oder einen Touchscreen haben. Dazu gehören unter anderem Hybrid-Uhren, die zwar ein Zifferblatt mit klassischen Zeigern haben, aber zum Beispiel Schritte zählen oder einen Knopf zum auslösen der Smartphone-Kamera haben, sagte Michael-Kors-Chef John Idol am Donnerstag am Rande der Uhrenmesse Baselworld. „In einem Jahr wird Michael Kors die zweitgrößte Smartwatch-Marke in der Welt sein“, verkündete er und stellte damit die aktuelle Marktführerschaft der Apple Watch nicht in Frage.

Die Michael-Kors-Uhren werden vom Branchengigant Fossil produziert. Er macht auch Uhren von insgesamt 19 Marken wie Skagen, Diesel, Armani Exchange, Marc Jacobs, Kate Spade oder Tory Burch. Im vergangenen Jahr wurden vernetzte Uhren zunächst bei 8 Marken eingeführt, in diesem sollen es 14 Marken mit über 300 Modellen und Varianten werden.