DüsseldorfDezente Blazer, zarte Blumenmuster, Kostüme. Die Modemarke Basler steht für elegante Outfits der Frau ab 40. Nun musste auch die Balser Fashion GmbH Insolvenz beantragen. Für die Holding hat das Amtsgericht Aschaffenburg am Freitag sogar die bereits angeordnete Insolvenz in Eigenverwaltung aufgehoben und eine vorläufige Regelinsolvenz angeordnet. Diese gibt dem vorläufigen Insolvenzverwalter Lucas Flöther eine deutlich stärkere Position als die Ende Mai angeordnete Insolvenz in Eigenverwaltung. Zu der Gruppe gehört neben Basler Fashion auch die kürzlich erst übernommene Marke St. Emile.

Basler hat wie viele deutsche Modefirmen ein Problem: Die Marke ist mit ihren Kunden gealtert. Wenn das Unternehmen so weiter macht, laufen und sterben ihm die Kunden weg. Deshalb muss sich die Marke – wie auch Gerry Weber oder Brax – verjüngen, um nicht noch mehr Kunden an Marken wie Orsay oder auch die spanische Kette Zara zu verlieren.

Hinzu kommt, dass Basler, einem Trend in der Modebranche folgend, ein Netz mit eigenen Filialen aufgebaut hat. Manche Filiale ist nicht so profitabel, wie sie sein sollte. So wird das Unternehmen wohl, wie viele andere in der Branche, Läden schließen müssen.

Außerdem müssen die Modefirmen in die Digitalisierung investieren. Nur so können sie heute selbstverständliche Dienstleistungen wie „click and collect“ anbieten – also das Bestellen per Mausklick und das spätere Abholen der Ware im Laden. Außerdem steigen die Ansprüche der Kunden an den Online-Auftritt.



Outlets werden immer beliebter



Gleichzeitig gibt es immer mehr Rabattaktionen im Modemarkt. So gewinnen Outlets an Bedeutung. Seit vergangener Woche gibt es das erste Outlet für Premium- und Luxusmode von Saks Off 5th in Deutschland in Düsseldorf. Weitere Läden in Frankfurt und Stuttgart wird der Kaufhof-Eigentümer Hudson’s Bay Company (HBC) schon bald eröffnen.

Als ein Problem nannte die Basler-Gruppe auch die Abwertung des russischen Rubels, die russische Kunden vergraulte.

Die Basler-Gruppe hat seit 1992 mehrmals den Besitzer gewechselt. Damals verkaufte die Gründerfamilie die Gruppe an Finanz-Investoren. Die Eigentümer wechselten, die Schuldenbelastung stieg. Zwischendurch kam es auch schon einmal zu einem Schuldenschnitt, Manager kauften das Unternehmen auf. Im Mai 2015 erwarb der Investor Tempus Capital die Anteile und löste Bankschulden ab.