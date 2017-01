HamburgDie Rückkehr auf den US-Markt ist dem Tabakkonzern British American Tobacco (BAT) stolze 49,4 Milliarden Dollar wert. Der britische Hersteller von Marken wie „Lucky Strike“ überzeugte mit einer aufgestockten Kaufofferte den amerikanischen „Camel“-Produzenten Reynolds American und verkündete am Dienstag den erfolgreichen Deal. Vor zwölf Jahren hatte BAT seinen US-Teil abgespalten, um vor milliardenschweren Klagedrohungen von Krebspatienten sicher zu sein. Jetzt kauft er ihn quasi zurück und vollzieht so eine Kehrtwende – so wie andere Branchenspieler.

Das ist ein deutliches Anzeichen, dass sich der Traum von Gesundheitsschützern nicht erfüllt hat. Die US-Justiz mit ihren Sammelklagen hat die Gewinnmaschine „Big Tobacco“ nicht stilllegen können. Das zeigen die inzwischen gefällten Urteile.