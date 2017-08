Die Warnung der EASA hat die höchste Dringlichkeitsstufe: Beim Großraumflugzeug Airbus A350-941 kann es durch einen Überhitzungsfehler an einer Pumpe zu einer Entzündung des Treibstoffs im Kraftstofftank kommen. Dazu braucht es aber eine Verkettung mehrerer Fehler. Im schlimmsten Fall besteht Explosionsgefahr.

"In der Konstruktion der A350-Modelle befindet sich das Kühlsystem für die Hydraulikflüssigkeit in den Treibstofftanks", schreibt die europäische Luftsicherheitsbehörde in der dringlichen Lufttüchtigkeitsanweisung. Die Hydraulikpumpe und die durch sie fließende Flüssigkeit können überhitzen. Normalerweise verhindert dann ein komplexes Sicherungssystem die Explosion durch Überhitzung. Wenn das Sicherungssystem allerdings defekt ist, droht "im betroffenen Tank eine Entzündung des Treibstoff-Luft-Gemisches".