Coca-Cola ist das mit Abstand bekannteste Erfrischungsgetränk der Welt. Denn der Marke gelingt es wie kaum einer anderen, Konsumenten durch Emotionen zu binden.

Wer einen runden Geburtstag jenseits des achtzigsten Lebensjahres feiert und dabei eine vitale Frische ausstrahlt, wird von Gratulanten oft gefragt, was das Geheimnis des weitgehend spurlosen Alterns ist. Häufig kommen dann Antworten wie „regelmäßig Sport“, „Maßhalten in allen Dingen“ oder „auf Alkohol und Zigaretten verzichten“. Was aber antwortet eine sage und schreibe 130-Jährige, die noch immer jugendlich wirkt, ohne dass es verkrampft daherkommt? „Gute Gene“ vielleicht. Die dürften dem Getränk, das der Apotheker John Stith Pemberton am 8. Mai 1886 erfunden hat, offenbar in die Wiege gelegt worden zu sein. Sein Name: Coca-Cola. Klugerweise ließ sich Pemberton den Begriff sechs Jahre später als Marke schützen, nachdem er damit begonnen hatte, das Getränk zunächst in den USA und später dann auch im Ausland zu vermarkten. Seitdem hat das Erfrischungsgetränk in der charakteristischen Flasche einen unvergleichlichen Siegeszug rund um den Globus angetreten.

In Deutschland wurde die erste Flasche 1929 abgefüllt, wobei der deutsche Markt für das Unternehmen heute einer der wichtigsten in ganz Europa ist. Im Jahr 2015 hat Coca-Cola hierzulande 3,9 Milliarden Liter Getränke an seine rund 370 000 Partner aus Handel und Gastronomie verkauft und den Absatz gegen den Branchentrend zum sechsten Mal in Folge gesteigert. Das Sortiment umfasst mehr als 80 Produkte, die zu 99 Prozent in Deutschland hergestellt werden, unter anderem auch die 1940 in Essen erfundene Fanta.

Dabei liegt die Bekanntheit von Coca-Cola bei nahezu 100 Prozent. Es gibt kaum eine Marke, die in Deutschland einen höheren Bekanntheitsgrad und eine stärkere Marktdurchdringung besitzt. Dennoch hat Coca-Cola etwas geschafft, was starke Traditionsmarken nur ganz selten schaffen: Marktstellung und Markenposition von einem hohen Niveau aus zu steigern und weiter auszubauen. Das hat Coca-Cola den Sieg in der Kategorie „Beste Produktmarke“ des Best Brands Award 2017 eingebracht. Doch die Frage angesichts des runden Geburtstages bleibt: Wie schafft es die Marke, anhaltend „stylish“ zu sein und ihr jugendliches Image zu erhalten, obwohl sie gefühlt fast schon immer da war? „Einige Dinge verändern sich nie, denn unser Markenkern ist zeitlos. Coca-Cola steht für einzigartigen Geschmack, Erfrischung und Lebensfreude. Unverwechselbar sind auch die typische Form der Coca-Cola-Flasche und der geschwungene Schriftzug“, erläutert Bianca Bourbon, Geschäftsführerin von Coca-Cola Deutschland, das Markenrezept ewiger Jugend. „Gleichzeitig entwickeln wir uns ständig weiter und trauen uns, ungewöhnliche Wege zu beschreiten. Wir treiben innovative Produkte und Verpackungen voran, greifen Entwicklungen auf und setzen Trends. Diese Fähigkeit, nah an Verbrauchern und Geschäftskunden zu sein, zeichnet uns aus.“

Innovatives Marketing setzt Maßstäbe Ein Beispiel dafür ist die im Jahr 2011 zum ersten Mal gelaunchte Marketingkampagne „Share a coke with ...“. Das Konzept dabei: Auf dem Etikett jeder Flasche wurde der Markenname durch einen von mehreren männlichen und weiblichen Vornamen ersetzt, die im jeweiligen Land verbreitet waren – fertig war die personalisierte Coke. Eine Idee, die international funktionierte und so gut ankam, dass sie seitdem sogar mehrfach kopiert wurde.